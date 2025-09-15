Нов скандал. Стойне Манолов каза съдбата на Керкез

След като старши-треньорът на ЦСКА Душан Керкез каза силни и в голяма степен достоверни думи за наш футболен функционер, дойде отговорът.

Бившият директор на ЦСКА и собственик на Царско село - Стойне Манолов отговори на треньора на "армейците" Душан Керкез.

"Не желая да слизам на нивото на Керкез. След като на пресконференция говори за интервюто, което направихме, а не за играта на отбора си... Това говори достатъчно.

Може би и ръководството се е засегнало, за да му позволят да говори на пресконференция подобни неща. Аз в крайна сметка казах това, което мисля. Не съм казал нищо по-различно от това, което казват хиляди фенове на ЦСКА.

Хората показаха на стадиона какво мислят. Моето мнение е като на хиляди цесекари. Не смятам да се занимавам с Керкез. Дали ще мине още седмица, две, или три - той мисли да си вземе неустойката", каза Манолов пред "Мач Телеграф".

