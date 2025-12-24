Лятното попълнение на Барселона. Решението

Лятното попълнение на Барселона - Маркъс Рашфорд, заяви желанието си да остане в клуба и след края на периода под наем. Припомняме ви, че споразумението между Манчестър Юнайтед и каталунците е до края на сезона.

„Още от първия ден усетих топло посрещане и подкрепа. Дойдох с ясната цел да помагам на отбора да печели отличия. Миналият сезон беше изключителен, но във футбола обстоятелствата се променят бързо. Целта ни е отново да сме на върха, а аз съм напълно фокусиран върху това. Работата с треньорите и съотборниците е на високо ниво и нямам от какво да се оплаквам“, заяви Рашфорд пред каталунския вестник Sport.

Попитан дали приоритетът му е да убеди ръководството да активира откупната клауза, той отговори категорично:

„Без съмнение. Желанието ми е да остана в Барселона. Това е крайната ми цел, но не е единствената мотивация. Всеки ден работя здраво, защото искам да печелим. Барселона е голям клуб, създаден да печели трофеи“.

Припомняме ви, че до този момент Рашфорд разполага със 7 гола и 11 асистенции в 24 срещи за Барселона във всички турнири.

