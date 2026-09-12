Родопското градче, което даде над 6000 свидни жертви
Начело на шествието застанаха деца, които носеха икона на баташките мъченици
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Начело на шествието застанаха деца, които носеха икона на баташките мъченици
Над 5000 мъже, жени, старци и невръстни деца са изклани за няколко дни
след четири месеца разкараха голямо недоразумение
Родопско село се надигна след смъртта на 18-годишния ученик
Най-адекватният опит за излизане от кризата
Постъпването на нови значителни количества вода в язовира може да стане само през есенно-зимния период
Магнитудът е бил 2,3 по Рихтер
Тук се предлага културен, вело туризъм, фото и ловен туризъм
След клането през Априлското въстание градът е наречен Българската Голгота. Почитат мъчениците на 17 май
Какво е споделяла тя пред близки
Сигналът е подадед от рибари
Пусна емблематична снимка
Трусът е регистриран на дълбочина 11,6 км на 13,2 км от Батак
Природата на България е богатство. Нека го пазим, призова соцлидерът
Земетресение с магнитуд 2.4 по Рихтер е регистрирано в 10.09 часа
Той е символ на невиждан героизъм и на саможертва, каза лидерът на ВОЛЯ
"Не съм направил абсолютно никакви нарушения, не съм облагодетелствал семейството си и нямам намерение да подавам оставка". Това каза кметът на Батак...
Духовникът е пратен в заточение, но посреща свободата и е учредител на Първото велико народно събрание Тази година не можем да се оплачем, че не е на...
Членовете на МГЕРБ Батак проведоха акция по събиране на отпадъци в една от най-красивите местности край язовир Батак. От „Превала" само за няколко...
Сложиха урни с пръст от Копривщица, Панагюрище, Батак, Перущица и Враца "През дългата си история нашият народ позна много победи и много поражения. С...