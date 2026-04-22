Огромен батак и уволнение във важен английски клуб

Челси уволни мениджъра Лиъм Росиниър след слаба серия от резултати, която може да попречи на лондончани да участват в Шампионската лига през следващия сезон. Клубът от Висшата английска лига преживява най-лошия си период откъм отбелязани голове от над век насам.

Росиниър остана на поста по-малко от четири месеца след назначението си през януари. Младият специалист замени Енцо Мареска, но се превърна в поредната жертва на слабия сезон за Челси след седем загуби в последните осем мача във всички състезания.

Уволнението на Лиъм Росиниър дойде ден след загубата с 0:3 срещу Брайтън. Челси вече е на седем точки зад намиращия се на пето място в класирането Ливърпул, който има мач по-малко.

"Футболен клуб Челси днес се раздели с мениджъра си Лиъм Розеньор. От името на всички бихме искали да изразим официално своята благодарност към Лиъм и неговия екип за всичките им усилия по време на престоя им. Това решение не беше взето лекомислено, но последните резултати и представяния паднаха под необходимите стандарти, като все още има много работа през този сезон", се казва в изявлението на клуба.

Калъм Макфарлън ще поеме ръководството на отбора като временен мениджър до края на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com