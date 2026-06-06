Тежка контузия шокира Германия преди Мондиала

Офанзивният халф на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл няма да може да вземе участие на предстоящото Световното първенство. 18-годишният талант получил контузия по време на тренировка с националния отбор на Германия.

Диагнозата на Карл е разкъсване на мускулни влакна. Тази травма ще го извади от терените за няколко седмици, което прави участието му на Мондиала невъзможно.

Очаква се Карл да се прибере в Мюнхен, където да протече възстановяването му.

"Невероятно много съжалявам за Лени - коментира националният селекционер Юлиан Нагелсман. - Със своя безгрижен характер, талант, скорост и манталитет той пасваше идеално на отбора. За него и за всички нас е огромен шок, че ще пропусне Световното първенство.

Малка утеха е, че той е млад и пред него има още много турнири. Много ни се искаше да бъде с нас в отбора", цитира официалният сайт на Германския футболен съюз думите на Нагелсман.

На негово място в състава на Германия ще бъде повикан Асан Уедраого от РБ Лайпциг. През изминалия сезон той изигра 19 мача в Бундеслигата и отбеляза 4 гола.

Четирикратният световен шампион се стреми към спечелване на трофея в Северна Америка след ранните си отпадания на предишните два турнира - през 2018-а и 2022 година. Тимът на Германия не е вкусвал международен успех, откакто спечели последната си титла на Мондиала в Бразилия през 2014 година.

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