Футболният номад с пето поредно световно

Ветеранът в треньорския занаят Карлош Кейрош ще изравни Бора Милутинович, тъй като предстои да води отбор на пети последователен Мондиал, като този път ще бъде треньор на Гана.

Португалският специалист е водил родината си на световното през 2010 година, а след това бе начело на Иран през 2014-а, 2018-а и 2022-а.

В историята има и треньор с повече изяви на световни финали от Кейрош и Милутинович и това е Карлос Алберто Перейра, който е бил треньор на шест Мондиала, но те не са последователни. Като селекционер Кейрош е водил Португалия, Южна Африка, Иран, Колумбия, Египет, Катар и Оман.

Ганайците ще участват на световно първенство за пети път, като сега са в група с отборите на Панама, Хърватия и Англия.

Ето и на кои футболисти се спря Кейрош за финалите:

Вратари: Бенджамин Асаре (Хартс ъф Оук), Лорънс Ати-Зиги (Санкт Гален), Джоузеф Ананг (Сейнт Патрикс)

Защитници: Баба Абдул Рахман (ПАОК, Гидеон Менса (Оксер), Марвин Сеная (Оксер), Алиду Сейду (Рен), Абдул Мумин (Райо Валекано), Джером Опоку (Истанбул Башакшехир), Йонас Аджетей (Волфсбург), Опонг Пепра (Ница), Дерик Лукасен (Пафос)

Халфове: Елиша Оусу (Оксер), Томас Партей (Виляреал), Куаси Сибо (Овиедо), Аугустин Бокайе (Сент Етиен), Кейлъб Иренкий (Нордселанд), Абдул Фатау (Лестър), Камал Сюлемана (Аталанта)

Нападатели: Кростофър Бонсу Баа (Ал Кадсия), Ернест Нуама (Лион), Антоан Семеньо (Манчестър Сити), Брандън Томас-Асанте (Ковънтри), Принс Куабена Аду (Виктория Пилзен), Иняки Уилямс (Атлетик Билбао), Джордан Аю (Лестър)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com