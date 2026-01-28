„Не го чухте навреме“: Билгин извършил още 2 опита за самоубийство

"Билгин имаше мечти.“

„Не го чухте навреме.“

„Твърде добър за един твърде жесток свят.“

С такива лозунги съученици и приятели на 18-годишния Билгин Алишев, който се самоуби на 22 януари т.г. в село Нова махала, община Батак, протестираха в понеделник в Средното училище" Кирил и Методий" в селото. Трагедията потресе местните хора, а силно обществено напрежение обхвана родопското село след множеството постове в социалната мрежа за трагичната смърт на тийнейджъра, намерен обесен във фаталния ден.

На кадри от протеста, състоял се на 26 януари, се вижда как ученици излизат в коридорите на училището, скандирайки „Оставка!“. Родители и младежи настояха да бъде поета отговорност от педагогическия състав и поискаха освобождаване на учители, за които смятат, че не са реагирали навреме на натрупаното напрежение около Билгин, пише "24 часа".

От видеата, разпространени онлайн, се вижда как част от учителките са обградени от родители и ученици. Посочваната от близките учителка не присъствала, тъй като е в болничен.

Един от учителите казва, че е последният, който е говорил с Билгин. Обадил му се в 14:10, а тийнейджърът звучал спокоен. Казал на учителя: „Осман ага, благодаря ти за подкрепата. Но трябва да затварям, че имам важен разговор". Това озадачило учителя, който малко по-късно получил обаждане за трагедията.

Според майката на Билгин - Ифет Триградлиева учителката по английски език Елихан Хаджийска го е унижила пред целия клас. Тя ърди това във видеозапис пред Йордан Мицикулев, велинградски журналист, който е посетил семейството на самоубилото се момче веднага след трагедията. Всичко е тръгнало от спор за обикновена видеоигра, в която правилата били на английски език.

"Моят син знаеше перфектно английски. Можеше да говори свободно. Без да се притеснява, без нищо. На нея явно това й е пречило, защото знае повече от нея". Майката споделя, че Билгин обяснил на приятеля си, с когото заедно играели, че в играта имало сложни думи и човек трудно би могъл да участва, ако знае малко английски. Именно оттам, според нея, започнали нападките. След като той споделил на майка си, че учителката го напада пред клас, тя го посъветвала да не влиза в нейните часове, дори и да го остави без оценка.

„Той много уважаваше учителите. Никога не говореше грубо с тях. Никога няма да каже нещо на висок тон, няма да обижда никой", допълва майката. „Искаше справедливост и никога не лъжеше". По думите ѝ, ако не нападали него, започвали да уронват приятелите му, а Билгин не можел да търпи несправедливостта. „Искаше справедливост и никога не лъжеше. Беше толкова честен", допълва тя.

Тя го е отгледала сама, тъй като се е развела с баща му, когато Билгин е бил на годинка. „Болката е неописуема. Аз пострадах за моето дете", споделя жената. В прокуратурата има образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство. Съгласно чл. 126, ал. 1 от Наказателния кодекс, наказанието за такова престъпление е от 1 до 6 години лишаване от свобода.

Директорът на СУ "Кирил и Методий" Йордан Чалъков заяви, че по случая е разпоредил вътрешна проверка. Проверки извършват и РУО на МОН, и отдел "Закрила на детето". Директорът твърди, че е нямало индикации за тлеещо напрежение между Билгин и учители.

Според познати на семейството това е трети опит за самоубийство на момчето, след като преди две години е направил опит да скочи от прозореца на 4-ия етаж на училището, но съучениците му са го спасили. След това е опитал да пререже вените си, отново неуспешно.

Третия път, на 22 януари се оказал фатален - Билгин си е окачил въжето и е намерен бездиханен в плевнята в дома си, като секунди преди това е изпратил видеоклипче на своя приятелка в Пазарджик.

В социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове, заснети дни преди трагедията. На тях Билгин и негова братовчедка пътуват с автомобил и се смеят, обсъждайки избора на ресторант за предстоящият абитуриентски бал.

