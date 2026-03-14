Ето кой ще издаде Ружа Игнатова!

Мъжът на Ружа Игнатова - Бьорн Щрел, може да я издаде. Срещу него започва ново дело, като очакванията са този път немецът да не може да се измъкне от затвора. За да си спести ходенето зад решетките, той може да се споразумее с прокуратурата да го пусне, ако издаде къде е Криптокралицата.

Тази новина идва неочаквано на фона на привидното затишие по случая на Игнатова. До момента никой не подозираше, че мъжът й е отново подведен под отговорност, като този път доказателствата срещу него са сериозни.

Новината за това неочаквано дойде от актрисата Нилам Фарук, която играе Криптокралицата в новия немски сериал "Вземи парите и бягай". Фарук разказа за процеса срещу Шрев пред швейцарски медии.

Преди години полицията извършва изненадващ обиск на дома на мъжа на Ружа - Щрел, но удрят на камък. Разследващите не успяха да намерят доказателства, които да сочат, че съпругът на Игнатова има участие в OneCoin. Ченгетата все пак конфискуваха 60 000 евро от дома му, който е близо до Франкфурт, но тогава германецът се измъкна.

Бяха му повдигнати обвинения за пране на пари, но впоследствие бяха свалени. Разследващите обаче не се отказват - следят всяка крачка на Щрел и на неговите близки дълги години след като Ружа е изчезнала.

Накрая трудът им се отплаща, защото засичат съмнителни трансакции за милиони от Ружа към Щрел. Те идват от сметка в Хонконг, а разследващите са категорични, че това са пари на жертви на OneCoin.

Предстои делото срещу съпруга на Игнатова да започне в най-скоро време, защото разследващите са събрали достатъчно доказателства за участието му в криптоизмамата, които трудно ще бъдат оборени в съда. Има голяма възможност обаче Щрел да опита да се договори с прокуратурата и дори да не влезе в затвора, ако предостави на властите информация за Ружа или за други "играчи" от OneCoin, които са на по-високо ниво.

