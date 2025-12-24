Карлос Насар върна гордостта от българските щанги

Двама българи са в топ 10 на Спортист на годината на Балканите. Волейболистът Александър Николов и тежкоатлетът Карлос Насар попаднаха в топ 10 на 52-рото издание на анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 година.

Николов стана най-резултатен на Световното първенство по волейбол във Филипините и беше с ключова роля за спечелените от националния тим на България сребърни медали, като беше избран и в отбора на най-добрите в турнира.

Насар триумфира със световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, както и със златото при 96-килограмовите на Европейския шампионат със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

В тазгодишното издание на анкетата на БТА бяха посочени имената на общо 47 спортисти, като от българите точки получиха още баскетболистът Александър Везенков, който беше определен за МВП на плейофите на Евролигата и попадна в идеалния отбор за сезона в най-престижната клубна надпревара на Стария континент, европейският първенец по вдигане на тежести в категория до 55 килограма Ангел Русев, европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков, световната вицешампионка и европейска сребърна медалистка в индивидуалния многобой по художествена гимнастика Стилияна Николова и световният първенец в алпийския сноуборд Тервел Замфиров.

Победителят и резултатите от вота ще бъдат обявени на церемония в София на 16 февруари, в деня, в който през 1898 година излиза първият информационен бюлетин на БТА.

Карлос Мей Насар, роден на 12 май 2004 г., е български щангист и е един от най-младите световни рекордьори по вдигане на тежести.На 11 декември 2024 г. Карлос Насар триумфира с три златни медала – в изхвърлянето, изтласкването и двубоя – на Световното първенство по вдигане на тежести в Манама, Бахрейн. Суперталантът записва два световни рекорда: 183 кг в изхвърлянето и 405 кг в двубоя (183+222 кг). С този успех Насар влиза в историята като един от малкото български спортисти, спечелили олимпийска, световна и европейска титла в една календарна година. Той обаче е единственият, който печели трите титли в три отделни състезания, тъй като преди години Олимпиадата се е считала за световно първенство.

На 19 април 2025 г. на европейското първенство в Кишинев, Молдова, Карлос Насар дебютирааприл в състезание в категория до 96 килограма, печелейки шампионската титла с три златни медала в изхвърлянето, изтласкването и двубоя. С третия си опит в изхвърлянето поставя нов световен рекорд за мъже - 188 килограма ,а в последния си шести опит чупи и световния рекорд в двубоя - 417 килограма.Така Карлос Насар прави в 3 различни категории световни рекорди,81кг-89кг-96кг

И този успех се превърна в ключов за страната ни в спортната 2025 година.

