Късен удар спаси Хетафе и спря Райо Валекано у дома

Райо Валекано завърши наравно 1:1 у дома срещу Хетафе в мач от 18-ия кръг на испанската Примера дивисион. Домакините поведоха в добавеното време на първата част чрез Хорхе де Фрутос, но успехът им се изплъзна в самия край, когато в 90-ата минута уругваецът Мауро Арамбари изравни.
С равенството Райо Валекано удължи негативната си серия до седем поредни мача без победа и заема 12-о място във временното класиране с 19 точки. Хетафе от своя страна прекъсна серия от три последователни загуби и събра 21 пункта, което го поставя на 10-а позиция в таблицата.
По-късно шампионът и лидер в класирането Барселона гостува на градския си съперник Еспаньол, а в неделя Реал Мадрид приема Бетис.
Първенство на Испания по футбол, срещи от 18-ия кръг:
Райо Валекано - Хетафе 1:1
По-късно днес:
Селта Виго - Валенсия
Осасуна - Атлетик Билбао
Елче - Виляреал
Еспаньол - Барселона
Неделя:
Севиля - Леванте
Реал Мадрид - Бетис
Алавес - Овиедо
Майорка - Жирона
Реал Сосиедад - Атлетико Мадрид
Водач в класирането е Барселона с 46 точки, Реал Мадрид е на второ място с 42 точки, пред Атлетико Мадрид с 37, Виляреал с 35, Еспаньол има 33. Бетис заема шеста позиция с 28 точки, пред Селта Виго и Атлетик Билбао с по 23 и др.
