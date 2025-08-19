Компютър отсече. Кой наш отбор влиза в групите на Европа

България ще бъде представена само от един отбор в основната фаза на евротурнирите – Лудогорец. Това показва анализът на суперкомпютъра на Opta, който прогнозира, че орлите ще отстранят Шкендия Тетово и ще се класират за груповата фаза на Лига Европа, където участваха и през миналия сезон.

Подобно на тогава, Лудогорец преминава в Лига Европа след третия квалификационен кръг на Шампионска лига; преди година бе елиминиран Петрокуб, а сега съперникът са северномакедонците.

Според анализа Левски и Арда няма да успеят да се справят с АЗ Алкмаар и Ракув, като именно тези отбори са вече класирани за групата от 36 тима на Лигата на конференциите, пише Тема спорт. Така от трите български отбора в плейофите само един се очаква да продължи напред.

Най-много участници ще има Англия – 9 отбора от 9 възможни, като Испания (8/8), Италия (7/7), Германия (7/7), Франция (7/7) и Нидерландия (6/6) също са представени в пълен състав.

Според анализа общо 38 страни ще имат поне един представител в груповите фази, като на България и още 16 държави се пада само по един отбор.

