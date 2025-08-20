Голяма новина за Десподов

Българският национал Кирил Десподов ще бъде на разположение на старши треньора на ПАОК Разван Луческу за мачовете срещу хърватския шампион Риека в плейофите на Лига Европа. В редиците на хърватския шампион личи името на друг бивш футболист на Лудогорец - Доминик Янков.

Десподов лекуваше контузия, но вече е напълно възстановен и тренира наравно със съотборниците си. По-рано тази седмица той попадна и в групата на Илиан Илиев с легионери, повикани за световните квалификации с Испания и Грузия.

ПАОК заминава за Хърватия този следобед. Солунци няма да могат да разчитат на своите фенове в Риека по искане на местните власти. Ответният мач на "Тумба" пък ще бъде без привърженици на Риека.

