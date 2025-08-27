И Груев не успя да спаси Лийдс от загуба за Купата на лигата

Шефилд Уендзи отстрани елитния Лийдс с българския национал Илия Груев

след изпълнение на дузпи в турнира за Купата на лигата в Англия.

Редовното време завърши 1:1, като Карл Дарлоу от Лийдс си отбеляза автогол, но Джейдън Богъл изравни за гостите. При дузпите Бари Банън, Ике Угбо и Лиъм Палмър вкараха последователно за домакините, докато Джоел Пироу, Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф пропуснаха за Лийдс. Илия Груев започна мача като титуляр и бе сменен в 71-вата минута от германеца Антон Щах.

Уулвърхемптън се наложи над Уест Хям с 3:2

в сблъсък на двата тима от Висшата лига. Родриго Гомес даде аванс на домакините, Томаш Соучек и Лукас Пакета направиха пълен обрат за лондондончани, но Йорген Ларсен с два гола за две минути в края донесе успеха на "вълците".

В друг сблъсък от Висшата лига

Брентфорд надигра Борнемут като гост с 2:0

с голове на Фабио Карвальо и бившия таран на Лудогорец Игор Тиаго. Юлиан Араухо от Борнемут получи червен картон в края на мача.

