Тежък удар за легендарен английски клуб
Той е един от най-старите отбори в световния футбол, с над 150-годишна история
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Той е един от най-старите отбори в световния футбол, с над 150-годишна история
Шефилд Уендзи отстрани елитния Лийдс с българския национал Илия Груевслед изпълнение на дузпи в турнира за Купата на лигата в Англия. Редовното време...
Нападателят Преслав Боруков и е вкъщи, и чака карантината на Острова да падне
Таранът игра 16 минута за победата срещу Линкълн Сити с 3:1
Талантът носи победата на Шефилд Уензди над КПР
Буш премина в "Шефийлд Уензди" срещу 500 000 евро Пари от тайландски милиардер закърпиха положението в ЦСКА. "Шефийлд Уензди" плати 500 000 евро за р...
Лондон. Мартин Петров няма да играе в Шефилд Уензди, информира BBC. Българинът е получил покана да тренира в тима от Чемпиъншип само като услуга от ст...
София. Играчът на ЦСКА Иван Бандаловски е на крачка от трансфер в тима от Чемпиъншип Шефилд Уензди, информира Tuttomwercato.web. Изданието твърди още...