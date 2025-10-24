Тежък удар за легендарен английски клуб

Шефилд Уензди подаде заявление за несъстоятелност, заради нарастващите си финансови проблеми. Футболната лига вече беше обвинила клуба в множество нарушения на правилата, след като той не беше изплатил навреме заплатите на играчите.

Уензди в момента е на последно място в Чемпиъншип с едва шест точки след първите 11 мача. "Кукумявките" са един от най-старите отбори в световния футбол, с над 150-годишна история.

Клубът ще получи автоматично наказание с отнемане на точки за влизане в процедура по несъстоятелност. Дарби Каунти беше последният клуб, който имаше подобни проблеми през 2021-а година, като му бяха отнети 12 точки.

В събота Шефилд Уензди приема на "Хилзбъро" Оксфорд Юнайтед, където играе националът на България Филип Кръстев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com