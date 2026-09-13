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Продават КТБ на части

Продават КТБ на части

Пускат нов дълг на международните пазари в размер до 3 млрд. лв. Корпоративна търговска банка (КТБ) ще може да се продава на части, а не само като ця...

11 ноември | 22:15
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