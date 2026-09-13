Асен Василев го закъса! Съдбовно решение на съда
Лидерът на "Продължаваме промяната" ще отговаря лично за фалита на бившата си фирма
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Лидерът на "Продължаваме промяната" ще отговаря лично за фалита на бившата си фирма
Той е един от най-старите отбори в световния футбол, с над 150-годишна история
Достъпът до данните е безплатен, обяви Министерство на правосъдието
Дават шанс на добросъвестните да не затъват с бързи кредити, лихварство и хазарт
"Ню Геймс" иска от съда да я обяви в несъстоятелност
Официално обявиха ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи н...
Софийският градски съд обяви със свое решение от 10 май в несъстоятелност дружеството "ТВ Седем" ЕАД, което притежава канала ТВ7, някога собственост н...
Общинската фирма "Тролейбусен транспорт" ЕООД в Перник е обявена в неплатожеспособност от съда. Открита е и процедура по несъстоятелност. Производство...
Софийският апелативен съд определи 20 юни 2014 г. за начална дата на неплатежоспособността на Корпоративна търговска банка, съобщиха от съда. Апелатив...
Софийски градски съд обяви официално несъстоятелността на КТБ. Това става ясно от решението на състав на обвинението с председател съдия Иво Дачев. В...
Днес се очаква да започне делото за обявяването в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка. То ще бъде разгледано в Софийския градски съд, инфо...
Кюстендил. ВиК - Кюстендил, ще бъде обявено в несъстоятелност. Това решиха акционерите на общо събрание днес, предаде БНР. Дружеството е в ликвидация...
Отнемането на лиценза на КТБ е незаконосъобразно, смята адвокат Менков София. Софийски градски съд спря делото за обявяване в несъстоятелност на КТБ....
Пускат нов дълг на международните пазари в размер до 3 млрд. лв. Корпоративна търговска банка (КТБ) ще може да се продава на части, а не само като ця...
И работниците да могат да искат несъстоятелност на фирмата, ако работодателят не им плаща заплати. За тази нова разпоредба в Търговския закон настоява...
София. ТV7 и ББТ са поискали от Софийския градски съд да бъдат обявени в несъстоятелност, съобщиха от ръководството им. Причината са предприети по-ран...
Кърджали. Състав на Окръжния съд в Кърджали обяви в несъстоятелност Оловно цинков комплекс. Процедура по несъстоятелност се открива с решение №233 на...
Шумен. Дружеството "Топлофикация"-Шумен бе обявено в несъстоятелност. Решението на Шуменския окръжен съд е по дело, заведено за дългове на топлофикаци...
Пловдив. Пловдивският окръжен съд прекрати делото за откриване на производство по несъстоятелност срещу оръжейния завод ВМЗ-Сопот, съобщи Фокус. Дело...
София. До 6 заплати в размер до 1200 лв. всяка ще могат да получат работниците при фалит на работодателя. Депутатите гласуваха на второ четене промени...