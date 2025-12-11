Политика

Посочиха го с пръст! Ето го човекът, който раздели българите

Радев свали маската – партията е била план, не внезапно решение

Снимка: БТА
11 дек 25 | 7:25
2638
Иван Ангелов

"Ще го направя, когато най-малко очаквате." С тази закана за създаване на партия във вторник вечерта обитателят на „Дондуков“ 2 Румен Радев за първи път прекрати двусмислията и потвърди онова, което години наред се виждаше в политическите му действия, но той самият отказваше да признае публично.

За човек, който се представяше като „надпартиен коректив“, подобно изявление само разкрива колко последователно и системно президентската институция е била използвана за изграждането на личен политически проект. Така Радев окончателно сваля маската на безпристрастност и признава, че разколът, до който стигна политическата система, не е случаен, а резултат от негови целенасочени маневри.

„Сега разбирате ли кой стои зад разрухата в политическата система на страната, маскирана от шарлатани, велики възрожденци и всякакъв друг слугинаж?“

„Ще го направи. Действащият ви президент, дето му клякахте. Дето му се молихте, дето бяхте с него. Дето ви е едновременно знаме и гъз. Хубаво е да си ги припомняме тези неща, защото се борим за правото, демокрацията и в името на закона“, коментира във Фейсбук режисьорът и политически коментатор Виктор Димчев думите на Радев.

Тагове:
Автор Иван Ангелов

5 Коментара
Николай Генов
преди 1 час

Вероятно автора бърка термините и не ги разбира в основата им.Да си Президент не означава да си безличен...а да държиш на здравия Разум.И тако и вако могат Политиканите,но не и нормалните Лидери.

Откажи
Armando
преди 37 минути

Пълни глупости сте написали , завистливи и платени от управляващата ни вихрушка 😡

Откажи
Цвета
преди 32 минути

Това е единствения президент на България, който се изправи срещу мафията и защищава българският народ от тази сган. Умен, премерен и загрижен за родината си.

Откажи
Маке
преди 23 минути

Бъдещето ще покаже,ако Радев е крадец по скалата на най-красивите Бойко и Делян то фуражката е нещастно крадче.Не съм му фен ,защото военните не са хора ,а роботи изпълнващи 90% тъпи заповеди.

Откажи
Нина Вълева
преди 10 минути

Предубедения автор на тая статия моментално трябва да отиде да продава сирене и пилешко в някой магазин.

Откажи