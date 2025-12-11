Посочиха го с пръст! Ето го човекът, който раздели българите

"Ще го направя, когато най-малко очаквате." С тази закана за създаване на партия във вторник вечерта обитателят на „Дондуков“ 2 Румен Радев за първи път прекрати двусмислията и потвърди онова, което години наред се виждаше в политическите му действия, но той самият отказваше да признае публично.

За човек, който се представяше като „надпартиен коректив“, подобно изявление само разкрива колко последователно и системно президентската институция е била използвана за изграждането на личен политически проект. Така Радев окончателно сваля маската на безпристрастност и признава, че разколът, до който стигна политическата система, не е случаен, а резултат от негови целенасочени маневри.

„Сега разбирате ли кой стои зад разрухата в политическата система на страната, маскирана от шарлатани, велики възрожденци и всякакъв друг слугинаж?“

„Ще го направи. Действащият ви президент, дето му клякахте. Дето му се молихте, дето бяхте с него. Дето ви е едновременно знаме и гъз. Хубаво е да си ги припомняме тези неща, защото се борим за правото, демокрацията и в името на закона“, коментира във Фейсбук режисьорът и политически коментатор Виктор Димчев думите на Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com