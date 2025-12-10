Проф. Михаил Константинов: Януари и февруари ще бъдат тежки

Ако днес тръгнем към избори, те ще бъдат след два месеца. Добавяте 60 дни и една къса процедура. Това заяви математикът и дългогодишен член на ЦИК проф. Михаил Константинов в предаването "Денят на живо" по Нова нюз.

Месеците януари и февруари ще бъдат тежки, поради техническия хаос от въвеждане на еврото. Нито една държава не се е спасила от този хаос. Голяма част от населението е възрастно, някои баби продължават да хвърлят левове от балконите. На тези хора трябва да им се помогне, защото те ще понесат загуби, хората ще бъдат гневни, подчерта той.

Проф. Константинов сподели своето мнение и посещението на Кристофър Смит, зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия, в България. Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната.

И направи следната връзка – Украйна ще загуби войната, това няма да бъде прието толкова лесно в Европа, ще настъпят геополитически усложнения.



Освен това новата американска доктрина ще промени много неща в Европа, за съжаление Украйна губи войната, фронтът рухва и това ще надуе нечии платна, но не на тези, които организират протестите. Предстоят още усложнения, няма да бъде приета толкова лесно загубата на войната от Украйна, тъй като това ще доведе до измитане на маса европейски правителства. Ще има масов листопад, прогнозира математикът.



Не трябва да се противопоставят едни българи на други. Когато на улиците излязат студентите – стават революции. На протеста виждаме едни млади хора. Децата са различни помежду си и това е гаранция за развитие. Какво по-хубаво от това, че децата си търсят реализация.

Това, което ще свали правителството е арогантното поведение и глупостта. Политиците трябва да разберат, че нищо не е завинаги, че винаги трябва да се държат с уважение към собствения си народ. В момента масово европейските лидери си позволиха да пренебрегнат народите си и ще бъдат изметени, обясни проф. Константинов.



Цялата история с Украйна е дивотия. Не може да се смята, че тази малка и героична държава ще победи мощния си съсед. Никой нормален военен анализатор няма да каже това. И въпреки това и западните политици и част от нашите се хванаха на тази въдица и сега се чудят как да се преобуят. Тази война беше несправедлива от самото начало и така ще завърши по несправедлив начин. Беше излишно да хвърляме Украйна под автобуса. Войната е гражданска, защото ако не братя, двата народа са поне първи братовчеди. Те говорят един език, както сме ние с македонците, обясни той.



По думите му всичко случващо се в момента е вятър в платната на Радев.



Много неща трябва да се променят в Европа. Ако не промени трите си политики – миграция, зелена сделка и джендърство –смъртоносни политики, с които Европа се простреля, каза още той.



За мен избори февруари или март ще доведат до хаос. Омразата в момента е много силна. Сега сме леко разхайтени, за разлика от 90-те години, заяви още проф. Константинов.

