Доц. Стойчев предупреди за наближаваща опасност

Политологът доц. Стойчо Стойчев предупреди в социалните мрежи, че демокрацията не може да функционира нормално, ако непрекъснато се поддържа в състояние на „авариен режим“. Според него протестът е крайна форма на обществен натиск, която трябва да се използва само при необходимост, защото „ако една система работи постоянно на аварийни обороти, тя неминуемо ще се счупи“. Коментарът му идва на фона на предстоящия утре протест на ПП-ДБ през народното събрание, чиято цел е сваляне на правителството.

„Също няма да се уморя да повтарям, че честата практика да се сваля правителство, формирано в резултат от избори, е развращаваща, защото премахва отговорността, която всеки от нас носи именно по време на тези избори. Схващането, че ‘каквито и магарета да изберем, после ще ги свалим с протести’ ефективно води до ниско изборно участие и появата на всякакви причудливи партийни субекти, за които после всички си блъскат главите откъде са се взели.“

„Съвети на никого няма да давам, просто казвам, че колкото и странно и налудничаво да звучи на някои, на този свят съществуват и хора, които когато протестират срещу политики или управление, знаят и са в състояние да посочат алтернативата, която искат да замени статуквото, защото не искат енергията и времето им да отива напразно или с добри намерения да довлекат по-голямо зло. Те не са много и не е задължително да са съвсем млади, но си дават сметка за енергията, която може да се насочи към съзиждане или към разрушение (също като атомната енергия).

Тези хора са истински лидери – не по последователи в мрежите, а по качества. Такива лидери имаше 1996–1997 г., имаше и 2013–2014 г. Оттогава насам е трудно да се появят, защото както цялото общество, така и групите на протестиращите са силно атомизирани благодарение на технологиите. Всеки иска да говори и слуша само собствения си глас, а новите технологии не само му дават лесна възможност да го прави, но и го провокират и дори мотивират (включително финансово).

Енергия без лидерство и без ясна визия и стратегия за развитие не е друго освен анархия. Младите анархисти дори не подозират, че са такива, защото, както вече посочихме, всичко според тях започва от тях, не е било и е уникално. Кой ще ти чете идеи отпреди 200 години? Няма време, трябва да се действа сега, после ще му мислим и евентуално ще четем…“, добави доц. Стойчев.

В края той завършва с цитат от Еклесиаст 1:9–11:

„Каквото е станало, това е, което ще стане; и каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; и няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди нас. Не се помнят предишните поколения, нито ще се помнят последните, грядущите поколения, между ония, които ще идат подир.“

