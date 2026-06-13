Доц. Стойчев предупреди за наближаваща опасност
Коментарът му идва на фона на напрегнатата политическа обстановка в страната дни преди официалното ѝ присъединяване към Еврозоната
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Коментарът му идва на фона на напрегнатата политическа обстановка в страната дни преди официалното ѝ присъединяване към Еврозоната
Ритуалът тръгва от Франция през 2018 година
Той е арестуван по сигнал на свидетел, който, разбуден от шума, се обадил на телефон 112
Певицата прави неуспешно движение, след което се свлича на пода