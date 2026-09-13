Силна фигура вече задава правилата за изборите
Инициативният комитет оставя президента над партийното номиниране и разширява кръга на възможните й поддръжници
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Инициативният комитет оставя президента над партийното номиниране и разширява кръга на възможните й поддръжници
Американските самолети в „Безмер“ показаха ясно, че правителството държи страната със САЩ и НАТО
Експерти виждат внимателно подредена формула за следизборна коалиция
Всичко, което каза, е на път да се потвърди, каза Първан Симеонов
Политологът Стойчо Стойчев предупреждава за нереалистични очаквания
Според Стойчо Стойчев посланията се четат различно, а политическото лице още се търси
Стойчо Стойчев: „Божа работа е” кога ще падне правителството
Коментарът му идва на фона на напрегнатата политическа обстановка в страната дни преди официалното ѝ присъединяване към Еврозоната
Напрегнат политически ден
Протестите от 2020 г. остават в миналото, каза доц. Стойчо Стойчев
Няма капитал да отвее всички, каза доц. Стойчо Стойчев
Стойчо Стойчев смята, че таймингът на помилването е неслучаен
Когато търсим вмешателство конкретно с казуса "Коцев" нека не забравяме, че става въпрос за Варна, посочи Стойчо Стойчев
Оттук-нататък съпротивата на останалите около Доган е излишна
Президентът бламира национална цел, за която се борим 20 години
Разкриха как политическите опоненти ще работят заедно
Според него партиите са постигнали съгласие за Сарафов, регулаторите и другите въпроси от декларацията на "Демократична България"
Ще бъде намерен компромис за съставяне на правителство, категоричен е Кольо Колев
Според Стойчо Стойчев трябва да се действа премерено и да се преценява различният развой на ситуацията
Те не знаят какво да правят, категоричен е социологът