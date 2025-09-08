Топ политолог разби амбициите на Радев за партия

Ще успее ли петият вот на недоверие, внесен от ППДБ, да свали правителството - темата коментира политологът доц. Стойчо Стойчев.

"Надали петият вот на недоверие ще успее да свали правителството, каквато би трябвало да бъде автентичната му цел, но може да зададе тон за по-различен опозиционен образ на ППДБ. Като че ли те имат някаква нужда от препотвърждаване на своята идентичност. Първо, като опозиционна алтернатива и второ, като на алтернатива на другата опозиция - "Възраждане" най-вече, която до този момент внасяше вотове на недоверие и е "осезаемият конкурент" за сърцата на хората", коментира доц. Стойчев пред Нова нюз.

"Ясно е, че има два вида опозиция в страната в момента. Едната е групата на "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, а другата е ППДБ, която иска просто да се отличи, да придобие някакъв вид самостоятелност, характер и то по теми, които отдавна експлоатира", допълни той.

По думите на доц. Стойчев това са темите с върховенството на правото, на законността, на завладяната държава, доколкото това е съотносима категория за нашата страна. "Понятието е разработено в Латинска Америка и носи по-специфичен смисъл, защото там има картели и мафии", обясни политологът.

Според него с идеята да потвърдят своята идентичност, фокусът ще бъде върху самите ППДБ: "Вървят дискусии по каква тема да бъде вота. Правеше се брейнсторм, ходиха на изнесено заседание в планината, за да обсъждат темите за вота...".

Стойчо Стойчев отбеляза, че на този фон президентът Радев все повече разкрива амбициите си за свой политически проект:

"Очевидно за Радев президентството не е край на политическата кариера, а старт на такава. Въпреки замисъла на тази институция в условията на парламентарна република. Той прави точно обратното. Дали с такъв тип говорене и заявки той ще успее да капитализира достатъчен вот, за да се чувства комфортно в позицията си при едни предстоящи парламентарни избори, е друг въпрос. Защото като че ли няма капитал да отвее всички и да вземе властта еднолично. Така че с опцията да изгори всички мостове между себе си и останалите парламентарни групи, той се обрича на "опозиция извън властта". Конюнктурата в момента изисква партньорства и умерен тон".

Доц. Стойчев допълни, че "Радев заявява своята алтернативност не просто на Делян Пеевски, а на цялостния път на развитие на страната през последните 30 години. Румен Радев има своя проекция на бъдещето и развитието на България в следващите години и той тук влиза в конкуренция с "Възраждане". Как ще го делят тоя електорат, ще видим".

