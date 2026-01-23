Ще стигне ли личният рейтинг на Радев до парламента?

Трудно е да се очаква, че личният рейтинг на президента Румен Радев може да бъде прехвърлен директно в резултат на парламентарни избори, заяви политологът доц. Стойчо Стойчев в ефира на БНР. По думите му социалната и икономическата среда днес е коренно различна от тази в началото на века и очакванията на избирателите са променени.

Край на търсенето на месии

Стойчев подчерта, че в миналото, особено през 2001 и 2009 г., българите са търсели фигура, която да въплъщава образа на спасител и да донесе рязка промяна в личния им живот. Днес подобна нагласа липсва. Според него обществото живее значително по-добре в социално-икономически план и затова не търси символ на спасение или радикален преобразуващ лидер. Вместо това избирателите очакват отговорен политик и прагматичен технократ, способен да управлява, а не да обещава чудеса.

Кой всъщност би се притеснил от Радев

Политологът призна, че със сигурност има политически среди, които биха се притеснили от активното навлизане на Румен Радев в партийния терен, но по негово мнение тези хора не са много. В последните пет години участието в избори е достигнало исторически минимум, което прави прогнозите за електорално преразпределение особено несигурни.

По думите на Стойчев дълго време около президента и в социологическите среди е била лансирана тезата, че евентуалният му политически проект ще черпи подкрепа основно от негласуващите. Това би означавало, че съществуващите партии няма да понесат сериозни загуби. Тази хипотеза обаче е само една от възможните и не е гарантирано, че ще се реализира в чист вид.

Изборите, технологиите и доверието

Стойчев отбеляза, че в България няма решаващо значение кой брои гласовете и с каква технология се гласува, а каква е нагласата на самите избиратели. В момента преобладава усещането, че Румен Радев по някаква форма ще участва в управлението на страната, като конкретният модел не е от първостепенно значение за обществото. Ако това очакване се реализира, ще се приеме като нормално развитие, но ако не се случи, ще започне търсене на виновни и обяснения.

Политологът напомни и за българската практика да се правят промени в изборните правила непосредствено преди вота, въпреки общоприетата препоръка това да не се случва. Според него у нас тази практика вече е традиция и затова избирателите трудно могат да бъдат истински изненадани. В крайна сметка, обобщи Стойчев, смисълът на изборите не е в технологиите, а в доверието към тях, без което и най-съвършената система не може да произведе легитимен резултат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com