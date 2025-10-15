Преломният момент! Три варианта за властта

Напрегнат политически ден очаква днес страната. Най-вероятно парламентът няма да събере кворум, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му не вижда място в управленската формула и поиска смяна на председателя на парламента. Малко по-късно от кабинета на премиера Желязков оповестиха, че дневното заседание е отменено. Тези изявления се разминават с очакванията за стабилно мнозинство и предизвикаха въпроси дали е възможно да се стигне до преформатиране на властта или предсрочни избори.

Бойко Борисов направи опит да демонстрира субектност. Той унижи министър-председателя, обвини Киселова и Митов, БСП не му е виновна. Декларира намерение за преформатиране, но нямаше смелост да посочи генезиса на проблема. Допускам, че ще има смяна на председателя на НС и на вътрешните работи. Борисов не иска вече да носи жилото на управлението и други да взимат меда, а също и декларира скрито намерение да бъде премиер. БСП няма интерес от предсрочен вот, ИТН загуби своята легитимност и достоверност пред обществото, коментира бившият евродепутат Петър Витанов в студиото на Нова тв.

Припомняме, че във вторник, след като ГЕРБ загуби битката за Пазарджик и се класира чак на шесто място, Борисов се зарече, че партията му няма да осигурява повече кворум в парламента и постави под въпрос оставането в управлението, отправяйки критики към коалиционните си партньори.

Политологът Стойчо Стойчев очерта три варианта за властта и заяви, че ако Бойко Борисов е смятал да включи "ДПС-Ново начало" в коалицията, досега е щял да го направи. "Пеевски се възползва от ситуацията, за да покаже държавническо управление, защото това е ролята му на публична комуникация. Пазарджик е специфично място, не знам някой дали е очаквал друг да спечели, а не ДПС. Възможно е общи разговори да спаднат напрежението във властта или да се стигне до парламентарна криза, която да произведе парламентарно мнозинство - в нова конфигурация или в същата с нов мандат. Трети вариант са предсрочни избори. Стигнат е преломен момент и ще има преформатиране", прогнозира Стойчев.

