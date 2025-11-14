Борисов с горещи подробности за "Лукойл"

Горещи подробности за "Лукойл", дерогацията и особения управител даде лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на НС.

"Желязков свиква Съвет по сигурност и на него ще запознае всички. След Съвета по сигурността Желязков ще каже кой ще е особеният управител. Ще бъде едно лице, не е Петко Николов", обясни Борисов.

И добави, че бъдещият особен управител е съгласуван с него и не е свързан с Делян Пеевски.

"При мен няма оферти за "Лукойл". При правителството не знам. Нека се назначи особен управител, виждате колко динамичен е светът, появяват се трилионни фондове, които искат да купят цялата компания. Надявам се днес да получим дерогация за 6 месеца", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Рано сутрин нали не употребявате нищо? Това са публични информации. Нямам нито сметка, нито активи", отсече Борисов на въпрос на репортерка на "Евроком" дали е имал активи в КТБ, та е приел вкъщи Цветан Василев.

"Бюджетът е в Народното събрание, ще го коментираме през следващите две седмици. Външният дълг расте през последните 4-5 години. Това не е на гърба на българския гражданин, защото тези пари отиват за пари и пенсии", обясни бившит премиер.

"Единственият, който е ограничавал бонуси и е задължавал да ги върнат, съм аз като премиер?, каза още Борисов.

"1 млрд. има повече за лекарите в България. Сектор "Сигурност", сектор "Отбрана" и най-основният приоритет на ГЕРБ - образованието, ние сме ги защитили. Един бюджет не може да покрие всичко", заяви председателят на ГЕРБ.

"Правителството ще изкара цял мандат. И затова решенията са трайни. Ако дойде някой като Асен Василев след това, решенията няма да са трайни", каза още Борисов.

И добави, че всяко решение, което Терзиев внася, е за да си намери оправдание. "Не искам върху ГЕРБ да паднат каквито и да е обвинения, че му пречат. Затова казах да му подкрепят всичките му глупости", заключи Борисов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com