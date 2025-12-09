Цветанка Андреева се произнесе за протестите

ДПС-Ново начало се оказа най-нападаната партия – нейния лидер, нейните депутати. Това по-скоро ми прилича на онази ситуация след „Росенец“. Тук станахме свидетели на груб парламентарен език, директни, почти физически сблъсъци.

Това заяви пред bTV политологът Цветанка Андреева по повод предстоящия контрапротест на много места в страната на ДПС-Ново начало.

„Но тук говорим вече и за политическа атака. Тази омраза, която виждаме изцяло на политическа основа, желанието да изчегърташ противника си, да го изпариш“, изтъкна тя.

По думите ѝ, има голяма радикализация и както има протест, така има и контрареакция.

Не бива да се произвежда нито за миг дискурсът на етническо противопоставяне. Това са опити за радикализация от чужди елементи.

„Електоратът на ДПС-Ново начало носи не само религиозна и етническа идентичност. Биография на български демократи. Това са хора, които са изградили пожизнения си път, отстоявайки правата си.

Това са едни от най-големите антикомунисти, лежали по затворите, заедно с николапетковистите“, припомни тя.

Според нея, не бива да се гледа на електората на ДПС-Ново начало като на някакви „хорица, изпаднали в серия от зависимости“.

Андреева сподели, че на среща с български изселници те ѝ споделили, че били огорчени от факта, че на плочата на лагера в Белене не било отбелязано, че там са затваряни и български мюсюлмани.

„Хубаво е в днешния ден да видим този политически знак, който действа срещу радикализацията и популизма, които може да ни доведе до евроскептицизъм“, призова тя.

Политологът смята, че зад хулиганските действия на „варварите“ от протеста на 1 декември стои организация.

„Това са центрове на власт, които целят радикализация не само на протеста, на обществените взаимоотношения, на политическото противопоставяне – да не могат политици да се съберат да преговарят и то в кризисен момент за държавата“, изтъкна Андреева.

Според нея тази радикализация обслужва появата на популизъм – появата на популистки субект от типа на „Има такъв народ“. Тя предупреди, че има реална опасност през 2026 г. да има свалено правителство и власт, сформирана от популистка вълна и с евроскептичен вот.

„Има много подобни центрове на власт. Включително президентът, който се явява политически играч в протеста – нещо, което е голяма загуба за демокрацията в България“, посочи тя и уточни, че институцията, която би трябвало да играе обединителна роля, е на държавния глава.

„А ние нямаме държавен глава. Имаме един политик, който се мъчи да осигури политическата си кариера чрез осигуряване на подкрепа от протеста“, добави тя.

По думите ѝ, Радев има интерес от тази радикализация на обстановката, в която той ще дойде като „силната ръка“. Това е един от сценариите, има и други, „дори които се правят извън нашите географски граници“.

Андреева подчерта, че в българската традиция радикализацията на протестите и хулиганските действия не са обичайни. Затова трябва всички протестиращи да се придържат към нормите на демокрацията.

Според нея шансът за сваляне на правителството е 50 на 50, тъй като все още важи тезата, че то е необходимо за безпроблемното въвеждане на еврото. Тя припомни, че служебните правителства не носят политическа отговорност. Следващата година е важна и заради предстоящите президентски избори.

Андреева е категорична, че нищо добро не ни чака, ако отидем на нови избори и влезем в нова политическа криза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com