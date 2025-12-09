Красимир Вълчев разби голяма лъжа на "Промяната" за протеста

Голяма лъжа на "Продължаваме промяната", свързана с утрешния им протест пред парламента, разби на пух и прах просветният министър Красимир Вълчев.

Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа! - възмути се във фейсбук министърът на образованието Красимир Вълчев в отговор на публикация на Манол Пейков.

"В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията.

Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието!", пише още той.

Поводът е манипулацията на Пейков, че властта е разпоредила извънредни родителски срещи в сряда вечерта, за да не отидат майките и бащите на протеста.

