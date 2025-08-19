Наш футболист дебютира с победа във Висшата лига на Англия

Българинът Илия Груев дебютира за Лийдс във Висшата лига с успех с 1:0 срещу Евертън

в срещата от първия кръг на шампионата.

Единственият гол в мача отбеляза Лукас Нмеча от дузпа в 84-ата минута.

Груев стартира двубоя като резерва и се появи в игра в 78-ата минута, когато замени Итън Ампаду, непосредствено преди попадението на Нмеча. Последният българин, който бе играл във Висшата лига преди Груев, е Александър Тонев в Астън Вила през април 2014 година.

Лийдс продължи впечатляващата си серия от края на миналия сезон

и записа седма поредна победа в официален мач, както и 11-ти пореден двубой беч загуба. Следващият тест за формацията на Даниел Франке е на 23-ти август (събота) от 19:30 часа българско време, когато ще гостува на Арсенал.

