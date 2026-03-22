Лийдс в серия без победа, Груев не игра при нулево равенство

Лийдс и Брентфорд завършиха 0:0 в мач от 31-вия кръг на Висшата лига, а българският национал Илия Груев не взе участие в срещата. Двубоят не предложи достатъчно опасности пред двете врати и логично завърши без голове. Лийдс удължи негативната си серия без победа, която вече достигна шест мача. Брентфорд изпусна възможност да се приближи до местата, даващи право на участие в европейските турнири.

Отборът на Даниел Фарке продължава да изпитва сериозни затруднения и не успява да намери пътя към победата. Лийдс заема 15-ото място в класирането и е само на четири точки над зоната на изпадащите.

Липсата на резултатност и идеи в атака отново се оказа решаваща, като тимът не създаде достатъчно положения, за да стигне до успех.

Гостите също имат основания за съжаление. При победа Брентфорд щеше да се доближи само на точка до петия Ливърпул и да се изравни със шестия Челси.

Вместо това отборът остава седми с 46 точки и пропусна ценна възможност да засили позициите си в борбата за европейските турнири.

Срещи от 31-вия кръг на Висшата лига:

Брайтън-Ливърпул 2:1

Фулъм-Бърнли 3:1

Евертън-Челси 3:0

Лийдс-Брентфорд 0:0

Манчестър Сити-Кристъл Палас отложен

В неделя:

Нюкасъл-Съндърланд

Астън Вила-Уест Хям

Тотнъм-Нотингам Форест

От петък:

Борнемут-Манчестър Юнайтед 2:2

От 18 февруари:

Уулвърхямптън-Арсенал 2:2

Арсенал води в класирането със 70 точки, пред Манчестър Сити с 61 и мач по-малко. Следват Манчестър Юнайтед с 55, Астън Вила с 51 и мач по-малко, Ливърпул с 49, Челси с 48, Брентфорд с 46 и други.

