Лийдс търси заместник на Илия Груев

Ръководството на новака във Висшата лига Лийдс ще се опита да привлече нов дефанзивен полузащитник до края на летния трансферен прозорец. Според различни източници в Англия, йоркширци са набелязали няколко играчи, които се подвизават в средата на терена за заместник на Илия Груев.

Българският национал игра цял мач при тежката загуба с 0:5 от Арсенал през уикенда, както и десетина минути в откриващия мач за сезона срещу Евертън, спечелен от йоркшърци с 1:0 на "Елънд Роуд".

Статистиката от първите два мача на Лийдс във Висшата лига показва, че Груев е успял да спечели само едно единоборство с противник, като мнозина поставят под съмнение физиката на полузащитника, която е от сериозна важност в Англия.

Според информация на "Билд", Лийдс се интересува от дефанзивния полузащитник на Борусия Мьонхенгладбах Юлиан Вейгл. Интерес към германския национал има и от саудитския Ал Шабаб, пишат още в Германия.

Въпреки твърденията в английските медии, преди мача с Арсенал, мениджърът на Лийдс Даниел Фарке бе категоричен, че Груев е много важен за плановете му за сезона във Висшата лига.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com