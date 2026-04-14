Лийдс шокира Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“ след 45 години

Лийдс постигна сюрпризираща победа с 2:1 като гост на Манчестър Юнайтед в мач от 32-ия кръг на английската Висша лига, игран на „Олд Трафорд“. Успехът е първи за гостите на този стадион от 45 години насам. Българският национал Илия Груев се включи в игра като резерва през второто полувреме. Двубоят бе белязан от два ранни гола за Лийдс и червен картон за домакините след намеса на ВАР.

Гостите решиха срещата още преди почивката, когато Ноа Окафор реализира и двете попадения. Нападателят се възползва от колебания в защитата на Юнайтед и даде солиден аванс на тима си още в първите 45 минути.

Ситуацията за домакините се усложни допълнително в 56-ата минута, когато Лисандро Мартинес бе изгонен с директен червен картон за неспортсменско поведение. Решението дойде след преглед със системата VAR и остави „червените дяволи“ с човек по-малко в решаващ етап от мача.

Въпреки численото си намаляване, Манчестър Юнайтед засили натиска и успя да върне едно попадение. Бруно Фернандеш центрира в наказателното поле, а Каземиро насочи топката в десния ъгъл за 1:2, давайки надежда на домакините за обрат.

До края на срещата натискът на Юнайтед продължи, като тимът създаде няколко опасни положения пред вратата на съперника. Лийдс обаче удържа преднината си и стигна до ценни три точки.

След този резултат Манчестър Юнайтед остава на третото място с 55 точки, колкото има и четвъртият Астън Вила. Лийдс заема 15-а позиция с 36 точки и се отдалечава от зоната на изпадащите.

