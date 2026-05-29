Психоложка: ад е да си играч на ЦСКА или Левски!

Психоложката Полина Хаджиянкова, която работи в ЦСКА в рамките на две години между октомври 2023-а и октомври 2025-а, разкри на какво напрежение за подложени футболистите на "червените" и големият им съперник Левски. Бившата баскетболистка, която е и преподавател в НСА заяви следното пред SportCast Basketball:

"Искам да честитя купата на ЦСКА и цялата червена общност. Най-вече се радвам за момчетата, които са в клуба от доста време и преживяха и трудните периоди. Защото сега всичко е чудесно, но имаше доста тежки периоди. И затова ми е малко тъжно за момчетата, на които не им се случи да са в клуба в този момент. Те преживяха наистина много.

Натискът в двата гранда на България е огромен. Особено с навлизането на тези технологии и социални мрежи футболистите са под смазващо напрежение. Освен когато са си вкъщи, те нямат секунда, в която да могат да са на сто процента спокойни и себе си, знаейки, че не са гледани под микроскоп.

Наблюдават те в реално време не само на мач, не само на тренировка, но и как реагираш при смяна, къде излизаш да пиеш кафе, какво правиш в дискотеката. Дори като празнуваш някой успех, имаш едно наум какво правиш".

