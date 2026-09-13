Психоложка: ад е да си играч на ЦСКА или Левски!
Играчите са подложени на невероятно напрежение
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Играчите са подложени на невероятно напрежение
Лилия Стефанова ще стабилизира психиката на играчите
"Какво мога да кажа, просто бях там, това е" Това каза пред бТВ психоложката на гимназията по икономика в Сливен, където миналият петък 15-годишната С...