Ливърпул размаза Барнзли и продължава напред за Купата на Англия

Ливърпул се класира за четвъртия кръг на турнира за Купата на Англия, след като разби Барнзли с 4:1 у дома и сложи край на всякакви надежди за сензация. Пред собствена публика на „Анфийлд“ мърсисайдци показаха класа и дълбочина в състава, като макар да имаха кратък колеблив момент, бързо поеха пълен контрол над срещата.

Още в началните секунди гостите можеха да хвърлят бомба, след като удар на Адам Филипс разтресе гредата, но това само събуди Ливърпул. В 10-ата минута Доминик Собослай откри резултата, а в 36-ата Джереми Фримпонг покачи на 2:0 с мощен удар от дистанция.

Барнзли все пак върна интригата за кратко, след като Адам Филипс се разписа в 40-ата минута след груба грешка на Собослай, но след почивката разликата в класите стана още по-очевидна. В заключителните минути Флориан Вирц в 84-ата и Юго Екитике в 90+4 окончателно сложиха точка на спора.

С този категоричен успех Ливърпул продължава напред в турнира, като в следващия кръг ще се изправи срещу Брайтън в двубой, който обещава далеч по-сериозно изпитание за амбициите на мърсисайдци за трофея.

