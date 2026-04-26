Драма в последните минути прати Сити отново на финал за Купата на Англия

Манчестър Сити успя да се класира за четвърти пореден финал за Купата на Англия след трудна победа с 2:1 над Саутхямптън в полуфинал на „Уембли“. Двубоят се реши в последните минути след късен обрат. Тимът от Висшата лига изоставаше в резултата, но успя да реагира навреме. Така „гражданите“ запазиха серията си в най-стария футболен турнир.

Първите минути на срещата преминаха без сериозни положения и с бавно темпо. Въпреки това именно тимът от Чемпиъншип нанесе първия удар, като показа увереност след силното си представяне в предишния кръг.

Развръзката започна едва в 77-ата минута. Фин Азаз изненада защитата и вратаря със техничен удар с обръщане от границата на наказателното поле и даде аванс на Саутхямптън. Попадението внесе напрежение в играта на фаворита.

Реакцията на Сити не закъсня. Само четири минути по-късно Жереми Докю изравни и върна отбора в мача. Натискът на „гражданите“ се засили и логично доведе до пълен обрат.

В 87-ата минута Нико Гонсалес реализира победния гол и оформи крайното 2:1. Попадението окончателно пречупи съпротивата на съперника и изпрати Сити на нов финал.

В решителния мач отборът ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Челси и Лийдс Юнайтед, които играят във втория полуфинал.

