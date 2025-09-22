Ботев Враца спря ЦСКА

ЦСКА не успя да победи Ботев (Враца) като гост край връх Околчица. 1:1 между двата отбора в последния мач за кръга в Първа лига.

Срещата беше дебютна за Валентин Илиев начело на "червените" и първа за отбора след уволнението на Душан Керкез.

Йоанис Питас даде аванс на "армейците" с попадение в 49-ата минута, но в 75-ата минута момчетата на Христо Янев изравниха след неспасяем удар с глава на Даниел Генов.

Малко след това крилото на домакините удари гредата от фаул.

В добавеното време Питас отново вкара гол, но попадението беше отменено заради засада на нападателя.

