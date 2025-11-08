Изненадваща новина за княгиня Калина (Снимки)

Неочакван обяд с княгиня Калина Българска промени очакванията, че доскорошният председател на парламента доц. Наталия Киселова ще е почетен патрон на конкурса Бизнесдама на годината. Новината, че дъщерята на българския цар Симеон Втори ще председателства конкурса хвърли в недоумение обществото и породи доста слухове. "Стандарт" пръв успя да получи подробна информация за срещата на високо ниво между княгинята и организатора на събитието лорд Евгени Минчев. Първоначално той обяви доц. Киселова за почетен патрон на конкурса, но дни след напускането й на парламента и след обяда с княгиня Калина, оповести, че именно аристократката ще връчи най-голямата награда в конкурса и ще произнесе встъпителната реч.

Лорд Минчев и княгиня Калина са обядвали в хотел София Балкан Палас, където на 14 ноември ще се проведе Бизнесдама на годината, а с тях са били още бизнесдамата Тася Тасова и Китин Муньос - съпруг на Калина (на снимката). Аристократичната двойка са кумове на Тасова и неразделни приятели. Вещите в модата веднага са разкрили, че княгинята е била облечена в цветовете на българското знаме, както следва - бял тюрбан, зелена блуза и червени чорапи с българска шевица.

Номинираните за награда в най-престижния конкурс за заети жени са 11, а председател на събитието е бизнесдамата и международно признат одитор Светла Евтимова. Доц. Киселова също е поканена и ще й бъдат поднесени благодарности от името на организаторите. Евгени и Калина са разговаряли за княз Симеон Български, който тези дни отпътува за Китай. Сред номинираните за Бизнесдама на годината 2025 са Юлия Кастелли, Пламена Динчева, Петя Кръстева, Адриана Василева и други. Като почетен гост и легенда в поканите са обявени още Мими Николова, Богдана Карадочева, Иван и Андрей.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com