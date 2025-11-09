Липса на късмет лиши Милан от победа и важни точки

Отборът на Милан стигна само до равенство 2:2 при гостуването си на Парма в среща от 11-я кръг на италианската Серия А.

"Росонерите" държаха дълго време мача в ръцете си, като до 25-ата минута имаха надежден аванс от 2:0. Алексис Самемакерс откри за тима от Милано в 12-ата минута, а португалският нападател Рафаел Леао покачи от дузпа в средата на първата част.

Парма се върна в мача в добавеното време на първата част, когато Адриен Бернабе намали резултата. Малко след час игра Енрико Дел Прато изравни за 2:2 след асистенция на швейцарския защитник Саша Бричги. В края на мача и двата тима имаха възможност за победа, като първо удар на Матео Пелегрино от Парма срещна гредата, а след това пропуска направи Салемарекс от гостите.

Милан продължава да няма загуба в 11 мача от първенството, но пропусна възможността поне временно да се изкачи на първо място в класирането, като в момента е в равни точки с Наполи, но тимът от Неапол, градският съперник Интер и Рома играят мачовете си днес. Парма е точно над зоната на изпадащите тимове - на 17-о място с 8 точки.

Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Днес:

Аталанта - Сасуоло

Болоня - Наполи

Дженоа - Фиорентина

Рома - Удинезе

Интер Милано - Лацио

От събота:

Комо - Каляри - 0:0

Лече - Верона - 0:0

Ювентус - Торино - 0:0

Парма - Милан - 2:2

От петък

Пиза - Кремонезе - 1:0

В класирането водят отборите на Наполи и Милан с по 22 точки, пред Интер и Рома с по 21, Ювентус с 19.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com