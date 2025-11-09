Неприятен обрат с времето през следващите дни, а в петък ще бъде...

След топлия ноемврийски уикенд, времето през новата седмица ще се промени осезаемо. Вторник ще започне с предимно облачно небе в голяма част от страната. Валежи от дъжд се очакват основно в Централна и Източна България, като на места количествата ще бъдат по-значителни. Следобед облачността от северозапад постепенно ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, а дневните температури ще се понижат. Очакваните максимални ще са между 9 и 12 градуса по Целзий, и все още високи минимални - до 5-9 градуса по Целзий, прогнозират от "Метео Балканс".

В сряда валежите, от запад на изток, ще спрат почти навсякъде. Над западните райони времето ще бъде с разкъсана облачност, докато на изток ще остане с променлива облачност. Северозападният вятър ще отслабне. Минималните температури ще понижат, но дневните ще се повишат леко.

В четвъртък вятърът ще се обърне от изток и североизток. В равнинните райони сутринта ще има мъгли и ниска облачност, но през деня времето ще се подобри, ще имаме и повече слънчеви часове. Над източните райони, обаче ще е облачно със слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10-15 градуса, в районите с мъгла - до едва 8-10 градуса по Целзий, минимални обаче ще се понижават и ще са до 4-6 градуса по Целзий.

Краят на работната седмица ще донесе по-спокойно време. В петък ще бъде почти тихо, а в събота ще се появи слаб югозападен вятър. В сутрешните часове отново ще има условия за мъгли, но следобед ще преобладава слънчево време. Температурите ще се понижат чувствително — минималните ще са между минус 1° и 4°, а максималните ще достигат 11°–16°.

В неделя от запад облачността отново ще започне да се увеличава, като първоначално ще бъде висока, а след това и средна. Вятърът ще се задържи от южната четвърт и ще донесе леко повишение на температурите.

