Зимата настъпва рязко! Сняг затрупва проходи, вятър и студ сковават България

Днес времето ще бъде облачно с повсеместни валежи, като в голяма част от страната те ще бъдат значителни по количество. Застудяването продължава, а силният вятър допълнително ще усложни обстановката, особено в западните и северните райони.

Сняг, виелици и опасни пътища

В северозападната част на страната, Предбалкана и по високите полета в Западна България валежите ще са от сняг. По планинските проходи на Стара планина, както и по високопланинските пътища в Южна България, ще има навявания и виелици. В Централна Северна България и Лудогорието дъждът постепенно ще преминава в сняг, като в централните северни и североизточни райони ще има условия за поледици. В останалите части от страната валежите ще бъдат предимно от дъжд.

Силен вятър и ниски температури

Ще духа умерен и на места силен вятър от изток-североизток, който ще засилва усещането за студ. Температурите около 14 часа ще варират от минус 4 градуса в северозападните райони до 5-7 градуса в югоизточните части на страната. В София максималната температура ще бъде около 0 градуса.

Планините под снежна блокада

В планините ще бъде облачно с обилни снеговалежи. Вятърът ще е умерен и силен от изток-югоизток, а по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 1 градус, а на 2000 метра – около минус 3 градуса.

Дъжд и бурни води по Черноморието

По Черноморието времето ще остане облачно и дъждовно, като ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 7 и 9 градуса. Температурата на морската вода е 11-12 градуса, а вълнението ще достига 4-5 бала.

Какво ни чака в следващите дни

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. До края на седмицата и в началото на новата облачността ще бъде променлива, по-често значителна, като само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони, ще превалява слаб сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и в петък и събота ще бъде слаб. Минималните температури ще са между минус 5 и 0 градуса, а максималните – между 1 и 6 градуса.

В неделя и понеделник вятърът отново ще се усили и с него ще нахлуе нова порция студен въздух, като температурите ще се понижат с още 2-3 градуса. Във вторник и сряда се очакват повече слънчеви часове, вятърът ще отслабне и ще остане със западна компонента, а дневните температури ще се повишат слабо.

