Исторически успех за Арда. Шок за Лудогорец

Арда постигна успех с 3:2 над Лудогорец в Разград и стъжни още повече ситуацията при шампионите.

Ветеранът Ивелин Попов намери мрежата с точен удар в 12-ата минута. В 27-ата минута Ивайло Чочев изравни с глава. В добавеното време на първата част Антонио Вутов изведе Бирсент Карагарен на голова позиция и крилото не сбърка за 1:2. В 73-ата минута Емерсон Родригес изравни след рикошет, а Андре Шиняшики донесе успеха на Арда 86-ата минута.

В шестата минута на двубоя Ивайло Чочев получи дълго центриране в наказателното поле на гостите. Националът насочи топката с глава към долния десен ъгъл, но не улучи целта. В 12-ата минута отборът на Лудогорец беше залят със студен душ. Андре Шиняшики подаде към включилия се през центъра Ивелин Попов и бившият капитан на България намери левия ъгъл зад Серджио Падт - 1:0 за тима на Александър Тунчев.

В 27-ата Сон центрира отдясно пред вратарското поле на Арда, където Ивайло Чочев се оказа на точното място и със своя специалитет - удар с глава, изравни резултата. В 34-ата минута бившата звезда на Палермо можеше да отбележи втори гол, след центриране на Кайо Видал отляво. Вячеслав Велев обаче затвори добре пътя на национала и ударът с глава излезе в аут.

Две минути след 45-ата минута Андре Шиняшики получи топката отдясно, последва пас към резервата Антонио Вутов, влязъл на мястото на контузилия се Ивелин Попов, след което Бирсент Карагарен беше намерен в наказателното поле на "зелените" - изстрел на крилото и гол - 2:1 за Арда.

В 73-ата минута резервата Емерсон Родригес изравни след случайност. Колумбийският полузащитник напредна отляво и шутира, топката се отби в крака на Серкан Юсеин, който опита да блокира изстрела. Получи се парабола към далечния ъгъл и замръзналият Анатолий Господинов трябваше да бърка в мрежата си - 2:2. Малко след попадението Димитър Велковски прати "бомба" по посока Серджио Падт, но нидерландецът успя да отбие фронталния шут.

Последва натиск на домакините пред вратата на Анатолий Господинов, но отбраната и вратарят не допуснаха попадение. В 86-ата минута Андре Шиняшики получи извеждащо подаване от Иван Тилев. Бразилският нападател влезе в пеналтерията отдясно и с технично копване намери мрежата при сглобката в далечния ъгъл - 3:2 за хората на Сашо Тунчев.

Не можахме да се справим, отборът има нужда от спокойствие, каза треньорът на Лудогорец, който вече слезе на шесто място.

