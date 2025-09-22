Екшън в Първа лига: Черно море се нареди до Лудогорец

Черно море победи като гост Арда с минималното 1:0 в двубой от деветия кръг на Първа лига, игран на стадион "Берое" в Стара Загора.

Символичните домакини останаха с човек по-малко на терена в средата на първото полувреме, след като Давид Акинтола получи директен червен картон за опасно влизане. След това логичното се случи и "моряците" поведоха, благодарение на Николай Златев (28'), който оформи и крайния резултат.

Така Черно море застана на четвъртото място в класирането на първенството с актив от 18 точки, колкото има и Лудогорец. Разградчани обаче са с мач по-малко. Арда е на 11-а позиция с 9.

