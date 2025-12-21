Арсенал празнува Коледа на върха, дузпа реши битката срещу Евертън

Отборът на Арсенал си гарантира, че ще посрещне Коледа на върха във Висшата лига, след като спечели с 1:0 като гост на Евертън. Лондончани си върнаха първото място в класирането, след като по-рано през деня Манчестър Сити временно ги изпревари с победа 3:0 над Уест Хям и събра 37 точки.

Дузпа върна Арсенал на върха

Преднината на Сити се задържа само няколко часа. В средата на първото полувреме нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш реализира дузпа след игра с ръка на Джейк О'Брайън при корнер. Ситуацията беше разгледана с ВАР, а съдията Самюъл Барот без колебание посочи бялата точка. Голът успокои гостите, които постепенно поеха контрола върху срещата и започнаха да доминират във владеенето на топката.

Пропуски и отказана дузпа

В началото на второто полувреме Гьокереш направи силен пробив по левия фланг, но беше спрян в наказателното поле. Малко по-късно домакините поискаха дузпа за падане на Тиерно Бари след контакт с Мартин Субименди, но реферът остави играта да продължи. Арсенал беше близо до втори гол в 64-ата минута, когато ударът на Леандро Тросар срещна далечната греда. Въпреки натиска на Евертън в края, защитата на гостите издържа.

Победата изведе Арсенал до 39 точки, с две повече от Манчестър Сити. Евертън се смъкна на десето място с 24 точки, изоставайки от Брайтън по голова разлика. Попадението беше първо за Гьокереш след завръщането му от контузия в края на ноември, а шведът призна, че най-важното е била победата на отбора.

Лийдс с голов спектакъл у дома

В друга среща Лийдс разгроми Кристъл Палас с 4:1 на „Еланд Роуд“. Българският национал Илия Груев се появи в игра в 87-ата минута за домакините.

Доминик Калвърт-Люин отбеляза в пети пореден мач, като откри резултата в 38-ата минута и вкара втори гол с глава в добавеното време на първата част. След час игра се разписа и капитанът Итън Ампаду. В края Джъстин Девъни върна едно попадение за гостите от дузпа, а секунди по-късно уцели греда. В 11-ата минута на добавеното време Антон Щах оформи крайното 4:1 с точен удар от пряк свободен удар.

