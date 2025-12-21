Слот с лоши новини за Исак

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът му показва признаци на подобрение след победата с 2:1 над Тотнъм в събота, но се оплака от състоянието на Александър Исак, който получи сериозна контузия.

Нападателят, струващ 125 милиона паунда, вкара втория си гол в първенството за "червените", след като влезе в игра на полувремето, но малко по-късно получи травма след борба за топката с Мики ван де Вен. Исак прекара няколко минути на терена, преди да напусне с помощта на двама членове на медицинския щаб на Ливърпул.

Слот каза, че „интуицията му“ е, че контузията на Исак може да е сериозна, въпреки че се опита да бъде оптимист.

„Нямам новини за него, но ако играч вкара гол, след което се контузи и не се върне на терена, нито пък се опита да се върне . . . това обикновено не е добре“, каза той пред медиите.

„Не мога да кажа нищо повече, това е просто „интуиция“, но от медицинска гледна точка нямам какво да кажа по въпроса“, допълни Слот.

Завръщането на Конър Брадли в отбора също продължи само 45 минути, след като той се сблъска с Джед Спенс и не се завърна за второто полувреме, заменен за кратко от Исак.

Мениджърът смята, че Ливърпул „се подобрява след лято на сътресения, което допринесе за лошото представяне въпреки че „червените“ вече са непобедени в шест мача във всички турнири.

„Направихме толкова много промени през лятото, че щеше да отнеме време. Може би защото спечелихме първите пет или шест мача, всички си мислеха, че това ще мине толкова лесно. Никога не е било толкова зле, колкото казваха хората. Но е вярно и че определено все още не сме перфектни“, каза Слот.

„Сега също не беше перфектно, особено в последните десет минути. Но междувременно печелим точки и виждам, че отборът се развива по начин, по който бих искал да виждам“, завърши треньорът на Ливърпул, пише gol.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com