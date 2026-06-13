Ливърпул се притесни за Исак
Защитникът направи сериозен шпагат
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Защитникът направи сериозен шпагат
Нападателят получи сериозна контузия
Ливърпул е под сериозно напрежение
Какво става с футболистите на Ливъпрул
Това е сериозно предизвикателство, но аз харесвам такива моменти
Говори Дан Бърн
Червените официално потвърдиха привличането на шведския нападател
Нападателят прлистигна при червените
Нюкасъл продължава да настоява за около £150 млн.
Клубът от “Сейнт Джеймсис Парк” ще плати за набиращия популярност германски национал 85 млн. евро
Той не участва в първите два двубоя от новия сезон и тренира отделно от първия състав на "черно-белите"
Нюкасъл се проваля в опитите си да убеди футболиста да остане
Шведският национал иска да бъде продаден
Трансферният прозорец затваря на 1 септември
Изказване, което със сигурност ще даде нов тласък на спекулациите около бъдещето му
Мърсисайдци ще похарчат общо 466 милиона паунда за нови играчи само през това лято
Той дърпа конците в сагата "Исак"
Първата оферта за беше нападателя отхвърлена от "свраките"
"Свраките" оценяват своя голмайстор на около 150 милиона паунда
Мърсисайдци са провели първоначален разговор