Слот призна за Исак и Салах

Футболистът на Ливърпул Джереми Фримпонг няма да вземе участие в утрешното гостуване на Брентфорд. Десният бек получи контузия в мача с Айнтрахт Франкфурт, като няма да бъде на разположение няколко седмици. Участието на Александър Исак и Райън Гравенберх също е под въпрос.

"Джереми Фримпонг не е в добро състояние. Определено няма да играе утре или следващата седмица. Контузията на подколянното сухожилие отнема известно време. Александър Исак не е толкова зле, но е под въпрос за уикенда. Нека видим как ще се чувства. Същото може да се каже и за Райън Грaвенберх. Той не пътува с нас за Германия. Ще видим как ще е днес. Алисон все още е аут. При него ще е нужно малко повече време", заяви Слот по време на днешната си пресконференция.

Нидерландецът коментира и променения подход на съперниците, когато се изправят срещу Ливърпул:

"Ако загубиш мач, фокусът е върху негативните неща, но когато спечелиш мач с 5:1 с два гола от статични положения, хората говорят за добрите ти атаки от игра. Създадохме същия брой положения срещу Юнайтед, но разликата е, че тогава допуснахме гол от статично положение, а не вкарахме две попадения от такива ситуации. Вижте второто полувреме във Франкфурт и първото полувреме срещу Юнайтед. Контролът беше същият, но резултатът отразява нещата по различен начин. Вече казах, че от игра ние сме отборът, който създава най-много положения. Но допускаме повече голове, отколкото бих искал, защото много често изоставаме в резултата.

Запитан за ситуацията с голямата звезда Мохамед Салах, Слот отговори: "Това беше труден момент за всички нас. Никой не е свикнал да губи, особено играчите, които са тук от дълго време. Мо също е човек. Не сме свикнали той да пропуска положения, защото винаги е вкарвал голове за този футболен клуб. Последното нещо, за което се тревожа, е дали Мо ще започне да вкарва отново".

