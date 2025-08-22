Нюкасъл остана без Исак за мача срещу Ливърпул

Александър Исак няма да играе в мача на Нюкасъл от II кръг на Висшата лига срещу Ливърпул, потвърди мениджърът на отбора Еди Хау.

Шведският национал иска да бъде продаден и настоява това да се случи именно при "червените", които подготвят втора оферта за неговите права.

Запитан за отношенията между клуба и футболиста, Хау отговори: "Няма промяна. В тази ситуация и двете страни са губещи. Не виждам начин някой да излезе победител".

"Нямам съмнение за това как ще се чувстват другите футболисти. За мен също нямам съмнения. Алекс е фантастичен играч, добър човек и приятен характер. Той е наш приятел. Ако иска да се върне и да играе с нас, всички ще го приветстваме. Аз лично съм 100% сигурен, че искам да го видя пак с фланелката на Нюкасъл", допълни Хау.

"Нямам проблем с него, но ситуацията е неприятна и за двете страни. Говоря с него, когато се засечем, но не съм го виждал тази седмица. Той тренира индивидуално, отделно от групата", продължи мениджърът на "свраките".

"По принцип нещата трябва да бъдат решавани лично и на спокойствие, а не публично. Разбирам обаче защо от клуба отговориха. При тези неща е логично да има и втора страна", завърши той, предаде "Топ спорт".

