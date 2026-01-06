Официално! Пореден ударен трансфер в ЦСКА

ЦСКА се подсили с национала на Централноафриканската република Исак Соле.

Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години. Трансферът бе потвърден от "червения" клуб и от досегашния отбор на играча - Славия.

Исак Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата.

Исак Соле започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя.

В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с номер 94.

"Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!", написаха от ЦСКА.

Соле е петото зимно попълнение в групата на треньора Христо Янев след Андрей Йорданов, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com