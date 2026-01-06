Бразилското крило Леo Перейра може да се смята за футболист на ЦСКА (София), след като клубът Клуб Регатас ду Бразил (КРБ) му обяви в страницата си в социалната мрежа Х, че сделката е завършена.

25-годишният Перейра от вчера е в София, видя репортер на БТА и направи първа тренировка с „червените“, но личният му договор все още не е подписан. През последната година високият 172 сантиметра ляв нападател игра под наем за Спорт (Ресифе) в бразилската Серия А и вкара 3 гола в 16 мача, като също така направи и една асистенция.

Трансферната му оценка е 1,5 милиона евро, но според сайта transfermarkt.com „червените“ от „Борисовата градина“ са платили 800 хиляди евро от същата валута. Друг източник обаче твърди, че сделката е завършена за малко над половин милион и допълнителни бонуси за постижения.

„Клуб Регатас ду Бразил съобщава, че 25-годишният нападател Лео Перейра е окончателно прехвърлен в ЦСКА София, България.

Играчът беше под наем в Спорт Ресифе където игра в бразилското първенство Серия А през 2025 година, а сега се насочва към европейския футбол.

Носейки екипа на КРБ, Лео Перейра беше двукратен шампион на щата Алагоас през 2024 и 2025 г., освен това изигра 92 официални мача за досегашния си клуб, с което името му се вписва в историята на най-големия клуб в Алагоас.

