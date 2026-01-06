Владимир Зографски пише история! Невиждано постижение

Владимир Зографски завърши 14-и в крайното подреждане на "Четирите шанци", което е най-доброто представяне на българин в престижната веригата по ски скок, съобщи "Топ спорт".

В последния старт от надпреварата в Бишофсхофен, Австрия, валидна и за Световната купа, сънародникът ни се нареди 14-и с 269,3 точки след скокове от 129 и 133,5 метра. В първия опит българинът спечели дуела си срещу японеца Наоки Накамура, както го стори срещу този съперник и на старта от "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен на 1 януари. Досега най-доброто класиране на Зографски в "Четирите шанци" бе 18-о място.

Победител и носител на "Златния орел" стана Домен Превц, който в последния старт зае второ място със сбор от 299.8 точки (скокове от 138 и 138.5 метра).

Първи в Бишофсхофен е австриецът Даниел Чофених с 303.9 точки (137/140.5 метра). Той дублира успеха си пред своя публика, след като спечели на тази шанца и миналата година. Призовата тройка в последното състезание допълни японецът Рьою Кобаяши с 299.6 точки (137/138 метра).

